«فريدي» بطل كأس رئيس الدولة للخيول

أبوظبي (الاتحاد)

حسم المهر «فريدي بي واي» لقب القمة الألمانية، وتوج بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في جولتها الخامسة، ضمن النسخة السابعة والعشرين، والتي شهدها مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية، أمس.

وأقيمت المحطة الألمانية، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

شهد السباق صراعاً محتدماً على لقبه، الذي انحسم أمره في الرمق الأخير، بعد الانطلاقة القوية لمجموعة الخيول السبعة المشاركة في شوط الكأس الغالية، الذي شهد حضوراً بارزاً لأفضل الخيول العربية الأصيلة في ألمانيا وأوروبا، فحمل السباق منذ البداية مؤشرات التنافس القوي بين النخبة، كما شهد المنعطف النهائي في آخر 400 متر من السباق إثارة كبيرة حبست انفاس الجميع، بعد أن رفعت الخيول وتيرة سرعتها، وتقدم في البداية نحو طليعة المجموعة الجواد مشهور الخالدية، في ظل مطاردة لافتة من الجواد ميسي قادته للصدارة واقترابه من حسم اللقب، بيد أن المهر «فريدي بي واي» كان له كلمة أخرى عندما فاجأ الجميع من الخلف، واقتحم معترك المقدمة بقوة وأثبت كفاءته، واستمر بالتفوق بالاندفاع والمطاردة حتى النهاية، ليكسب السباق بفارق رأس قصير.

ونجح البطل المنحدر من نسل «تي ام فريد تكساس» من قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر ضمن فئة «ليستد» للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بزمن 1:45:19 دقيقة، ويعود المهر «فريدي بي واي» للمالك جيرارد زوتيليف وبيير إيفس جوليارد وبإشراف المدرب جيرارد تي اش زوتيليف، وقيادة الفارس ادريي دي فريس، حيث نجح من قلب التوقعات، وإحداث المفاجأة بعد أن كان بعيداً عن الترشيحات التي انحصرت قبل السباق بين الجواد ميسي ابن داحس، الذي حل ثانياً والعائد لمالكه ومدربه فيدو كيرسميكرس وتحت قيادة الفارس أندراش ستارك، والجواد مشهور الخالدية ابن جلنار الخالدية لإسطبلات العذبه العائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والذي يشرف عليه فيليب كولنجتون وبقيادة بيرنارد جيان ايكيم، والذي وقف بالمرتبة الثالثة في السباق، الذي بلغت مجموع جوائزه 40 ألف يورو.

وفي الختام، قام فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة السباقات وأحمد السامرائي رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بتقديم الكؤوس لمدرب وفارس المهر «فريدي بي واي».

من جانبه أشاد فيصل الرحماني، بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الألماني للخيول العربية وإدارة مضمار ايفزهايم في مدينة بادن بادن، والتي أسفرت عن إجراءات تنظيمية متكاملة لسباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وفق ضوابط وتدابير وقائية وإجراءات احترازية وأعلى معايير السلامة، التي أمنت حضور عدد محدود من الجماهير في سابقة تسجلها الكأس الغالية، في ظل ظروف وتحديات المرحلة الراهنة.

وتابع: «فخورون بالنجاحات التنظيمية المميزة المتواصلة برغم كل التحديات، بما يعكس التزامنا تجاه أسرة الخيل الدولية، وحرصنا على استمرارية رسالة وأهداف الحدث، حيث قمنا بالعمل على تأمين خطط نجاح جديدة، تناسب ظروف المرحلة الحالية بالتعاون مع كافة الاتحادات والجمعيات في أوروبا والعالم، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والنجاح لرفعة الخيل العربي الأصيل ومسيرته الثرية المتجذرة بتاريخ الإمارات».

وتوجه أحمد السامرائي، رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، بالشكر والتقدير لدولة الإمارات لدعمها الكبير لسباقات الخيل العربي في ألمانيا، مؤكداً على أهمية السباق وسمعته الكبيرة، وما يتمتع به من مكانة مميزة عند جميع ملاك ومربي الخيل الألمان، مشيداً بالنجاحات التي حققها السباق، والمنافسة القوية التي أكدت على قوة الخيول المشاركة والحافز الكبير للفوز باللقب، مبيناً أن السباق أقيم تحت إجراءات تنظيمية محكمة، بهدف تأمين وسلامة جميع المتواجدين في مضمار ايفزهايم.