ديوكوفيتش.. عواقب وخيمة بـ «ضربة عنق»!

نيويورك (أ ف ب)

تلقى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً ضربة قوية، بعد استبعاده من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى بشكل مثير، خلال مباراته مع الإسباني بابلو بوستا على ملاعب «فلاشينج ميدوز» في الدور ثمن النهائي.

وكان ديكوفيتش خسر إرساله في الشوط الحادي عشر، ليتقدم عليه بوستا 6-5 في المجموعة الأولى، وعندما توجه الصربي للجلوس في مكانه، وجَه كرة كانت لا تزال بين يديه بقوة، نحو الجزء الخلفي من الملعب، فأصابت بعنف إحدى حكمات الخطوط، التي أطلقت صرخة قوية وسقطت متألمة، بعد أن أصيبت في عنقها. وبعد 10 دقائق من المشاورات مع الحكم الرئيسي للبطولة، قرر حكم المباراة إعلان كارينيو بوستا فائزاً في المباراة.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأميركي بسبب استبعاده، يخسر ديوكوفيتش جميع النقاط التي حصل عليها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وسيتم تغريمه بالجوائز المالية التي حققيها في البطولة، وعقوبات أخرى محتملة.

وكشف ديوكوفيتش عن أسفه وحزنه الشديدين لما بدر منه خلال المباراة. وتسارعت ردود الفعل، حيث قال الألماني ألكسندر زفيريف إن الصربي: «لم يكن محظوظاً».

فيما اعتبرت بطلة فلاشينج ميدوز في أربع مناسبات الأميركية مارتينا نافارتيلوفا، أن الحكام لم يكن لديهم خيار آخر إلا استبعاد ديوكوفيتش.