ميسي في تدريب برشلونة

مدريد (أ ف ب)

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس، إلى تمارين برشلونة الإسباني، وذلك بعد أن قرر البقاء مع النادي «الكتالوني»، حتى نهاية عقده في 2021، عوضاً عن المضي قدماً في رغبته بالرحيل هذا الصيف. وبعد أيام من التجاذبات بين الأرجنتيني «33 عاماً» والنادي الذي يدافع عن ألوان فريقه الأول منذ 2004، شوهد أفضل لاعب في العالم يقود سيارته باتجاه مدينة جوان جامبر الرياضية في سانت جوان ديسبي، حيث يشارك في التدريبات للمرة الأولى، تحت إشراف المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان. واتخذ ميسي الجمعة قرار البقاء في برشلونة، لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المحكمة ضد نادي حياته، لكن من دون أن يخفف من حدة هجومه على رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، متهما إياه بعدم الالتزام بكلمته بشأن السماح له بالرحيل عن النادي مجانا في نهاية الموسم الماضي. وفي حال اجتيازه فحص «كوفيد-19»، قد يشارك ميسي السبت في المباراة الودية ضد خيمناستيك تاراجونا من الدرجة الثالثة. وعلى رغم أن الموسم الجديد من الدوري الإسباني ينطلق الجمعة، فإن المباراة الأولى لبرشلونة في «الليجا» ستكون في 27 سبتمبر ضد فياريال ضمن المرحلة الثالثة، وذلك بعد منح الفرق التي انتهى موسمها متأخراً نتيجة المشاركة القارية فرصة التقاط أنفاسها.