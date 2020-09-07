الشارقة يشارك في بطولات «القوى»

الشارقة (وام)

اعتمد اتحاد ألعاب القوى، مشاركة نادي الشارقة لألعاب القوى، ضمن الفئة «أ» في بطولات الموسم الرياضي الجديد 2020 / 2021، إثر النتائج المميزة التي حققها الفريق في موسم 2019 - 2020.

وأشاد صالح محمد حسن، الأمين العام للاتحاد، بالاهتمام الكبير الذي توليه إدارة النادي بفريق ألعاب القوى والنتائج المميزة، التي حققها لاعبو النادي في بطولات الموسم الماضي.. مؤكداً عدم ممانعة الاتحاد في مشاركة النادي، ضمن أندية الفئة /أ/ اعتباراً من الموسم الجديد 2020/2021.

واعتبر مجلس إدارة النادي وإدارة الألعاب الفردية، القرار إنجازاً جديداً يضاف لسجل الإنجازات المحققة، بعد أن بذلت مجهودات مقدرة على مدار السنوات الماضية، من أجل الارتقاء بالفريق لمصاف أندية الصف الأول، للمنافسة بقوة وتحقيق الإنجازات والبطولات.