75 دولة تشاهد دوري V10

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، بالاشتراك مع جيفينيتي بي إل ي، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية وتزويد حلول الألعاب، عن إبرام اتفاقية شراكة مع ثلاثة من كبرى شركات البث التلفزيوني العالمية، لبث فعاليات ومنافسات دوري V10 للسباقات الإلكترونية.

ويعد دوري V10 أولى المسابقات، التي تنظم ضمن إطار سلسلة السباقات العالمية، التي تم الإعلان عنها في أغسطس، نتيجة التعاون الذي يجمع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وجيفينيتي، في مبادرة يعمل خلالها الشريكان على إطلاق مسابقات وبطولات سباقات سيارات بصيغ متجددة، وأنظمة مميزة بالاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها منافسات العالم الافتراضي. ويمكن لهواة الرياضات الإلكترونية متابعة الدوري على شاشات القنوات التابعة لكل من BT Sport وESPN وSTARSPLAY Arabia، كما يمكنهم متابعة أهم اللقطات السباقات والفعاليات المصاحبة لها عبر القنوات التابعة للفرق والمتسابقين، ضمن خطة بث فريدة تجمع بين منصات البث التلفزيوني والقنوات الرقمية، ويصبح دوري V10 بموجب خطة التوزيع هذه، المسابقة الإلكترونية الأكثر انتشاراً عالمياً عبر حقوق البث، وتغطي اتفاقية البث التلفزيوني 75 بلداً، لتصل فعاليات البطولة إلى 150 منزلاً في مختلف أنحاء العالم.