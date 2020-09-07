«عسيلة» تحقق أفضل توقيت في الثنايا

دبي (الاتحاد)

دشنت هجن أصحاب السمو الشيوخ تحدياتها في سن الثنايا، وأقيمت على ميدان المرموم أربعة عشر شوطاً في سن الثنايا لمسافة 5 كلم في تمهيدي المرموم، وتمكنت هجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من السيطرة على الناموس في ثلاثة أشواط رئيسية، بينما تألقت هجن الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط الرئيسي للثنايا أبكار مهجنات، عندما قاد المضمر سالم نايع الغفلي «عسيلة» للمركز الأول بزمن قدره 7:49:0 كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، وبالمقابل قدم المضمر راشد خميس الغويص «العنود» لهجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على قمة الأبكار المحليات في الشوط الأول بتوقيت بلغ 7:50:4 دقيقة.

وكسب «وضاح» لهجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات، تحت قيادة راشد خميس الغويص بزمن وقدره 7:56:5 دقيقة، وعاد ذات المضمر للتألق من خلال رابع الأشواط للجعدان المهجنات، حيث قدم «نشوان» على المقدمة بتوقيت 7:58:5 دقيقة.