نجاح كبير لـ «ترايثلون القاعات»

دبي (الاتحاد)

فاز البريطاني ديفيد هاينز والمجرية كريستينا فاكزي بلقب بطولة أيرون ستار للتراثيلون الداخلي، التي شهدت مشاركة 20 جنسية، فيما فاز فريق «دير تو ترايثلون» بلقب فئة الفرق، أقيمت البطولة، السبت الماضي، في نادي ماكس آند إيجل للياقة البدنية بمنطقة ميدان.

وشهدت البطولة تنافساً كبيراً بين المشاركين في فئة الفردي لتحقيق أطول مسافة ممكنة خلال السباق، حيث كان عليهم السباحة لمدة 10 دقائق فقط، والجري لمدة 20 دقيقة، وقيادة الدراجات الهوائية لمدة 30 دقيقة، كل ذلك داخل الصالة الرياضية.

وتخطى هاينز جميع المتسابقين، بعد أن سبح لمسافة 700 متر في 10 دقائق، وسجل مسافة 4890 متراً في الجري، و21620 متراً في الدراجات الهوائية، ليحقق مجموع 27210 أمتار، وتلاه في الترتيب مواطنه البريطاني كينيث هيني الذي جاء في المركز الثاني، بعد أن حقق مسافة إجمالية 27170 متراً (600 متر سباحة، 5170 أمتار جري، 21400 متر بالدراجة الهوائية)، فيما حل الروسي ساموخفالوف في المركز الثالث بمسافة إجمالية 26015 متراً (525 متراً سباحة، 4930 متر جري، 20560 متراً دراجة هوائية.