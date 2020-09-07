العكبري: أحلم بعودة «الغائب»!

معتصم عبدالله (دبي)

أبدى محمد العكبري، المهاجم الشاب لفريق الوصل، والمنتقل حديثاً من «الجار» النصراوي، في «الميركاتو الصيفي» الحالي، سعادته، بالتواجد في «قلعة الإمبراطور»، بعد مشواره السابق مع «العميد»، على مدار موسمين، قادماً من ناديه الأول الوحدة، مؤكداً على انتظام برنامجه العلاجي والتأهيلي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ترقباً للعودة إلى أجواء المنافسات الرسمية قريباً، خلال أقل من أشهر.

وخضع العكبري «24 عاماً»، في يونيو الماضي لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها، بنهاية مباراة فريقه «السابق» النصر أمام شباب الأهلي 2-2 في «الجولةـ 19» للموسم الماضي «الملغي»، وقال: أؤمن بالقضاء والقدر والإصابات المتلاحقة لن تثنيني عن مواصلة مشواري الكروي، والسعي لاستعادة المستوى المطلوب».

ولفت العكبري، الذي يستعد حالياً لإكمال مراسم زواجه بهدف الاستقرار، إلى أن إصابة «الكاحل»، في بداية الموسم الماضي، حرمته من الظهور بشكل إيجابي مع «العميد»، في موسمه الثاني على التوالي، قبل أن ينهي الموسم بإصابة جديدة في الرباط الصليبي، وقال: تبقى الإصابات بمثابة اختبار حقيقي لمعدن اللاعب، وعزمه على العودة بصورة أقوى، وأتطلع إلى الاستفادة من التجارب الماضية.

وتقدم المهاجم الشاب بالشكر إلى إدارة ناديه السابق النصر، على التعامل الجيد، حتى لحظة مغادرته أسوار النادي، وقال: لم أجد سوى كل التعاون والدعم من إدارة «العميد» وجماهير «الأزرق»، وسعيد بالفترة التي قضيتها معه، وقطعاً أتطلع إلى تقديم الأفضل في محطتي الاحترافية الثالثة مع الوصل.

وشدد العكبري، على أن طموح استعادة الألقاب الغائبة يمثل هدفاً في مشواره المرتقب مع «الأصفر»، وقال: الثقة التي حظيت بها باللعب في صفوف ثلاثة أندية جماهيرية وصاحبة تاريخ حافزي الأكبر، وأتمنى أن أسهم مع بقية زملائي في الوصل لعودة الزمن الجميل ومعانقة الألقاب، لافتاً إلى أن المنافسة مع زملائه السابقين على مستوى المنتخبات الوطنية، أمثال علي صالح ويوسف أحمد على مستوى خط المقدمة الهجومية، تعزز من جاهزية الفريق.

ورأى مهاجم الوصل، أن تأجيل انطلاقة الموسم الحالي 2020 - 2021 إلى أكتوبر المقبل كانت مفيدة على الصعيد الشخصي، وقال: في ظل بقاء نحو أقل من ثلاثة أشهر، على عودتي للمشاركة التدريجية في الملاعب أعتقد أن التأجيل كان إيجابياً، الأمر الذي يمنحني فرصة المشاركة مبكراً مع الفريق، بدلاً من الانتظار إلى منتصف الموسم مثلاً.

وجدد العكبري الذي يملك في سجله 21 مباراة ودية دولية مع المنتخب، عن أمله في العودة مجدداً إلى صفوف المنتخب الأول، وقال: حظيت خلال فترات سابقة بالتواجد ضمن القائمة الأساسية لـ «الأبيض»، واستفدت قطعاً من دعم المدربين السابقين للمنتخب بقيادة مهدي علي، وأتمنى أن أنجح في دخول «التوليفة» الأساسية، للوصل سريعاً في الموسم المقبل، أملاً في الحصول على فرصة العودة لصفوف «الأبيض» مجدداً.