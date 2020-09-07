الوحدة يتعاقد مع رازوفيتش لمدة موسمين

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعاقد الوحدة رسمياً، أمس، مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش لمدة موسمين، خلفاً للهولندي مارك فوتا الذي تمت إقالته من تدريب «العنابي»، على أن يتولى رازوفيتش المهمة بالطاقم الفني الذي عمل معه في الظفرة ويضم 4 أعضاء.

وكان رازوفيتش «47 عاماً»، على «رادار» الوحدة قبل التعاقد مع فوتا، وأيضاً ضمن المرشحين لقيادة المنتخب، وهو من المدربين الذين يمتازون بالواقعية، وقدم مشواراً ناجحاً مع الظفرة خلال الموسمين الماضيين، بقيادته إلى نهائي الكأس مرتين على التوالي.

والتحدي الأول لرازوفيتش في دوري أبطال آسيا الذي يستكمله الوحدة في الفترة القليلة المقبلة، وهو ما يجعل الوقت المتاح أمامه قليلاً للغاية، لوضع بصمة واضحة، فضلاً عن الظروف التي رافقت مرحلة الإعداد قبل تسلمه المهمة. وفي المقابل، يعرف رازوفيتش الفريق جيداً، بحكم وجوده في دوري الخليج العربي، لذلك لن تواجهه مشكلة كبيرة في توظيف اللاعبين، واختيار طريقة اللعب المناسبة، على أمل أن يتطور «العنابي»، من حيث الانسجام وارتفاع معدل اللياقة البدنية، بالذات في مباراتي الاستقلال، قبل لقاء الأهلي السعودي والشرطة العراقي.