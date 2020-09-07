«الفرسان» يغادر الخميس لإكمال «الآسيوية»

منير رحومة (دبي)

تغادر بعثة شباب الأهلي، الخميس المقبل، إلى الدوحة، لخوض 4 مباريات، ضمن الجولات المتبقية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بداية من لقاء شاهر خودرو الإيراني 14 سبتمبر الجاري.

وأكمل لاعبو «الفرسان» إجراء الفحص الطبي، وإجراءات السفر، بالإضافة إلى اعتماد القائمة النهائية لدى الاتحاد الآسيوي، والتي شهدت الاستقرار على 4 أجانب، هم البرازيليان ليوناردو وإدواردو، والأوزبكي عزيز جانييف، بالإضافة إلى عودة الإسباني بيدرو كوندي، بعد أن تم الاستغناء عنه في المسابقات المحلية، وذلك في انتظار التعاقد مع أجنبي رابع، سواء بعودة كارتابيا، أو البحث عن لاعب جديد يقدم الإضافة.

ويعول شباب الأهلي في المهمة القارية على تصحيح موقفه في المجموعة الثانية، وحصد أولى انتصاراته، أملاً في جمع المزيد من النقاط، والمنافسة بجدية على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ 16. ورغم عدم خوض مباريات رسمية، أو عدد كبير من الوديات، فإن تعافي اللاعبين من الإصابات، يصب في مصلحة اكتمال الصفوف، وخوض الاستحقاق الخارجي بأوراق فنية تساعد المدرب الإسباني جيرارد زارجوسا على تطبيق أفكاره الفنية بشكل دقيق، والظهور بالصورة المطلوبة. ويذكر أن المباراة الودية الأخيرة أمام العين، ساعدت الجهاز الفني على تقييم الأداء والمستوى، والوقوف على جاهزية مختلف العناصر، إلى جانب اختبار بعض الأفكار الخططية لتطبيقها في المباراة المقبلة بالآسيوية.

وتابع الجهاز الفني أداء الفرق المنافسة خلال الفترة الماضية، خاصة أن الدوريات الإيرانية والسعودية والأوزبكية مستمرة، وتكوين فكرة واضحة عن التغيرات في تشكيلة وأداء المنافسين، حرصاً على التجهيز جيداً للمواجهات المقبلة.