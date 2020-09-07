بينتو يضع التصور الخاص ببرنامج «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

بدأ وفد اتحاد كرة القدم زياراته للأندية، والالتقاء بمسؤولي شركات كرة القدم وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية للأندية، وتأتي الزيارات من منطلق التعاون المشترك بين اتحاد كرة القدم والأندية، وسعياً لاستمرارية تبادل الأفكار التطويرية، الفنية والإدارية، التي تخدم مصلحة الكرة الإماراتية، وشملت الزيارة شباب الأهلي، والشارقة، والجزيرة، والوحدة، والنصر.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الأمور الخاصة بتحضيرات الأندية للموسم الجديد من الناحية الفنية، ووضع آلية مناسبة لمتابعة اللاعبين الدوليين على مدار الموسم، والاطلاع على التقارير الفنية الخاصة ببيانات إحصائيات عن كل لاعب ينضم للمنتخب، ومتابعة حالته الصحية والبدنية، وأن يكون التواصل مستمراً وفعالاً بين الجهاز الفني للمنتخب والأندية، فيما يخص برامج تدريب وتأهيل اللاعبين المصابين، ومتابعتهم عبر النظام الإلكتروني للاتحاد بصفة دورية، إلى جانب مناقشة بعض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع المراحل السنية بالأندية والمنتخبات الوطنية. وأعرب مسؤولو الأندية عن سعادتهم بهذه الزيارات، مؤكدين وضع كل إمكانيات أنديتهم، من مرافق وملاعب تدريب، في خدمة اتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، ويواصل الوفد زياراته لباقي الأندية خلال الفترة المقبلة.

من جهته، عقد بينتو مدرب المنتخب اجتماعاً مع مساعديه، لوضع التصور الخاص لبرنامج «الأبيض» للمرحلة المقبلة، وفق المستجدات الأخيرة التي طرأت، أهمها تأجيل انطلاق الموسم إلى أكتوبر المقبل، ووضع البرنامج المناسب لرفعه إلى لجنة المنتخبات والشؤون الفنية.