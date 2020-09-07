«البرتقالي» يبحث عن «وديات» والأجنبي الرابع

رضا سليم (دبي)

يعود عجمان إلى التدريبات من جديد، بعد حصول اللاعبين على إجازة 3 أيام، عقب قرار تأجيل انطلاقة الموسم، ويبدأ «البرتقالي» مرحلة جديدة من الإعداد البدني والفني، في الوقت الذي خاطبت إدارة النادي عدداً من الأندية اللعب معها ودياً خلال سبتمبر الحالي، بالإضافة إلى إقامة معسكر داخلي.

وفي الوقت الذي لم تحسم الإدارة ملف الأجنبي الرابع، رغم وجود عدد من الأسماء من خارج دورينا، فإن المفاوضات لم تصل إلى خط النهاية، مع أي لاعب. وأكد محمد حسين مدير الفريق، أن الجهاز الفني حدد بعض الفرق التي يمكن اللعب معها ودياً، بعيداً عن الرباعي «الآسيوي»، العين وشباب الأهلي والوحدة والشارقة، فيما استبعد اللعب مرة أخرى مع فرق بطولة الشارقة الودية، وأيضاً التي تواجه «البركان» في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي والدوري.

وأضاف أن النادي خاطب عدداً من الفرق للعب معها، ولن يمانع في المشاركة في أي بطولة ودية، لأن هذا النوع من الدورات يكون محفزاً للاعبين.