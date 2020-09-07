ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة بعد انتهاء الحديث عن رحيله

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات ناديه برشلونة، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ طلبه الرحيل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الشهر الماضي.

ولم يحضر ميسي الكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل ثمانية أيام وغاب عن كل الجلسات التالية استعدادا لبداية الموسم بعدما أرسل مذكرة رسمية للنادي يطلب فيها الرحيل.

لكن هداف برشلونة عبر العصور ظهر في مقر التدريبات قبل انطلاق التدريب المسائي وهو الأول له مع المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بعد خضوعه للكشف عن فيروس كورونا في منزله أمس الأحد.

وقال ميسي، البالغ من العمر 33 عاما في مقابلة مع موقع "جول دوت كوم" يوم الجمعة، إنه مستمر مع برشلونة في الموسم المقبل إذ لم يرغب في رفع دعوى قضائية بشأن بند فسخ التعاقد ضد الفريق الذي امضى معه كل مسيرته الاحترافية.

وقال اللاعب الأرجنتيني، في مذكرته إلى النادي، إنه حر في الرحيل بدون دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ التعاقد.

غير أن برشلونة ورابطة الدوري الإسباني أكدا أن هذا البند لم يعد ساريا وأن الوسيلة الوحيدة لرحيل ميسي هي دفع 700 مليون يورو (827.68 مليون دولار) هي قيمة الشرط الجزائي.

ويستطيع ميسي الرحيل مجانا عن برشلونة في يونيو المقبل إلا إذا وقع عقدا جديدا مع برشلونة.

ولن يلعب برشلونة، الذي يأمل في استعادة لقب الدوري الذي خسره لصالح ريال مدريد الموسم الماضي، في أول جولتين من المسابقة التي تنطلق يوم الجمعة بعد بلوغه دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ويخوض برشلونة مباراتين وديتين ضد جيمناستيك دي تاراجونا وجيرونا يومي 12 و16 سبتمبر الجاري على الترتيب قبل أن يستهل مشواره في الدوري باستضافة فياريال يوم 27 سبتمبر.