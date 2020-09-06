الإمارات بطل المرحلة التاسعة لـ«طواف فرنسا»

باريس (الاتحاد)

أهدى تادي بوجاتشار فريق الإمارات للدراجات للمحترفين، المركز الأول في المرحلة التاسعة، من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، أمس، وقطع المسافة في 3.55.17 ساعة.

وقدم بوجاتشار أداءً مذهلاً خلال المرحلة التاسعة التي تعد آخر المراحل التي تقام في جبال البيرينيه، وتمكن الدراج «21 عاماً»، من إحراز فوزه الثاني في الجولة التي يشارك فيها للمرة الأولى في مسيرته الرياضية.

وكان بوجاتشار قد أظهر قدراً كبيراً من النضج والقدرات التي تتجاوز عمره، وحاز بفضل أسلوبه الهجومي على إعجاب الجميع حول العالم، حيث ينظر إليه منافساً بارزاً على نقاط التصنيف العام، وأحد الدراجين المرشحين للفوز في الجولة العالمية في المستقبل.

أقيمت المرحلة التاسعة على مسار جبلي بطول 153 كيلو متراً، انطلاقاً من باو وصولاً إلى لارونس، حيث تمكن عدد من الدراجين من تشكيل مجموعة متقدمة بعد 50 كيلو متراً فقط من بداية السباق، بمن فيهم مارك هيرشي «فريق صن ويب»، الذي تقدم بفارق 4 دقائق عن المجموعة الرئيسية، وأوشك على تحقيق الفوز، قبل أن يتمكن بوجاتشار من مجاراته والانطلاق وراءه قبل كيلو مترين من خط النهاية، وفي النهاية انطلق بوجاتشار في سباق السرعة في توقيت مثالي، ليحرز المركز الأول في المرحلة، متقدماً بفارق بسيط على منافسه السلوفيني بريموز روجليك «فريق جامبو- فيزما» الذي حل ثانياً، وفاز بالقميص الأصفر كأفضل دراج في التصنيف العام حتى الآن، بينما حل بوجاتشار في المركز السابع في التصنيف العام بفارق 44 ثانية، بسبب الوقت الذي أضاعه نتيجة الرياح القوية في المرحلة السابعة.

ويحصل الفريق على راحة اليوم، قبل أن يتوجه للمشاركة في المرحلة العاشرة من جولة فرنسا غداً.