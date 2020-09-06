دبي (الاتحاد)
توج الجواد «أوثنتيك»، بإشراف بوب بافيرت وقيادة جون فلازكويز، بطلاً لسباق الدورة 146 من ديربي كنتاكي لمسافة 2000 متر، مسجلاً زمناً قدره 2:00:61 دقيقة في السباق الذي أقيم، أمس الأول، بمضمار تشرشل داونز.
وتفوق «أوثنتيك»، البالغ من العمر 3 سنوات، بفارق 1.25 طول على المرشح الأول «تز ذا لو»، مسجلاً زمناً وقدره 2:00:61 دقيقة.
وأكمل البطل المسافة بفارق أقل من ثانية من الزمن القياسي الذي سجله «سيكريتاريت» وقدره 1:59:52 دقيقة في عام 1973، وكان وقته سابع أسرع وقت على الإطلاق، وأسرع وقت منذ أن حقق «موناركوس» 1:59:97 دقيقة عام 2001.
ولمدة 68 عاماً، كان المدرب بن جونز وحده في كتب تاريخ ديربي كنتاكي، بعد أن استحوذ على السباق ست مرات من 1938-1952، قبل أن يعادله بافيرت، ويحقق انتصاراً قياسياً سادساً في السباق، البالغة جائزته 3 ملايين دولار.