بافيرت يعادل تاريخاًً عمره 68 عاماًً في ديربي كنتاكي

دبي (الاتحاد)

توج الجواد «أوثنتيك»، بإشراف بوب بافيرت وقيادة جون فلازكويز، بطلاً لسباق الدورة 146 من ديربي كنتاكي لمسافة 2000 متر، مسجلاً زمناً قدره 2:00:61 دقيقة في السباق الذي أقيم، أمس الأول، بمضمار تشرشل داونز.

وتفوق «أوثنتيك»، البالغ من العمر 3 سنوات، بفارق 1.25 طول على المرشح الأول «تز ذا لو»، مسجلاً زمناً وقدره 2:00:61 دقيقة.

وأكمل البطل المسافة بفارق أقل من ثانية من الزمن القياسي الذي سجله «سيكريتاريت» وقدره 1:59:52 دقيقة في عام 1973، وكان وقته سابع أسرع وقت على الإطلاق، وأسرع وقت منذ أن حقق «موناركوس» 1:59:97 دقيقة عام 2001.

ولمدة 68 عاماً، كان المدرب بن جونز وحده في كتب تاريخ ديربي كنتاكي، بعد أن استحوذ على السباق ست مرات من 1938-1952، قبل أن يعادله بافيرت، ويحقق انتصاراً قياسياً سادساً في السباق، البالغة جائزته 3 ملايين دولار.