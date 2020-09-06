ويلتون يكمل «عقد الوصل» مع الشارقة

علي معالي (دبي)

عاد البرازيلي ويلتون سواريز إلى الشارقة مجدداً بعد موسم في الوصل، وذلك لاستكمال عقده الذي يتبقى له موسم مع «الإمبراطور»، وبالتالي فإن انتقاله إلى «الملك»، وبحسب اللوائح سيكون لإكمال الموسم الثاني في عقده.

وتقدمت شركة الشارقة بالشكر إلى مجلس إدارة شركة الوصل للموافقة السريعة لانتقال المهاجم، نظراً لحاجة الشارقة إلى جهوده قبل انطلاق بطولة آسيا 14 سبتمبر الجاري، بعد الإصابة التي لحقت بالبرازيلي جوناثاس، وأبعدته عن القائمة.

وبحسب العقد مع ويلتون، يشارك اللاعب في الآسيوية، إضافة إلى نهاية الموسم الجديد، ويذكر أن ويلتون حقق مع الشارقة لقب دوري الخليج العربي موسم 2018-2019، قبل أن ينتقل إلى الوصل الموسم الماضي «الملغى»، وأصبحت قائمة الشارقة في الآسيوية حالياً تضم 22 لاعباً.

وقال أحمد مبارك، مدير الكرة بالشارقة، إن أندية الإمارات بشكل عام ليست جاهزة بنسبة 100% للبطولة، وهذا ليس عذراً، ولكنه أمر واقع، في ظل الظروف الحالية، حيث لعبت الأندية المنافسة لنا في مسابقاتها المحلية، والتوقف عندنا منذ فترة، ونأتي فجأة للعب في البطولة القارية القوية، ولا بد أن نكون واقعيين في النسخة الحالية، والمنافسون إعدادهم أفضل، وعلينا في «الملك» أن نظهر بصورة جيدة.

وأضاف: الوجوه المحلية الجديدة في القائمة إضافة كبيرة هذا الموسم، في ظل حالة الانسجام التي بدأت تظهر بين الجميع، خاصة أننا نملك عناصر خبرة مواطنة وأجنبية جيدة.