رازوفيتش يقترب من تدريب الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اقترب الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، من قيادة الوحدة هذا الموسم، بحسب مصادر مطلعة، أفادت بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، ويبقى فقط التوقيع رسمياً، ليخلف المدرب الهولندي مارك فوتا الذي تسلم مهمة الإشراف على «العنابي»، مع بدء تجمع الفريق استعداداً للموسم، وأشرف عليه في مباراتين وديتين أمام الظفرة والعين.

ويأتي التغيير الفني في «أصحاب السعادة»، قبل مغادرة الفريق لاستكمال مبارياته في المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، وبقية المشوار حال النجاح في العبور إلى دور الـ16.

ويعتبر رازوفيتش من المدربين المتميزين في دوري الخليج العربي، من خلال قيادته الظفرة في الموسمين الماضيين، وحقق معه نتائج جيدة، منها بلوغه نهائي كأس رئيس الدولة مرتين على التوالي، ويعتمد فكره التدريبي على الواقعية والقدرات الحقيقية للفريق، وهو ما يجعله الخيار الأنسب للوحدة في المرحلة الحالية. يذكر أن رازوفيتش مرتبط بعقد مع الظفرة حتى صيف 2023، وسيكون مضطراً لدفع شرط جزائي ما لم يكن هناك اتفاق بين الظفرة والوحدة.