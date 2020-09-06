69 حكماًً في دورة «الفار»

دبي (الاتحاد)

يشارك ‬69 ‬حكماً في دورة تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» ‬التي ينظمها ‬اتحاد ‬كرة ‬القدم ‬‬من ‬6 ‬إلى ‬9 ‬سبتمبر ‬الجاري، وبدأت الدورة بكلمة للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الذي قال إن اتحاد الكرة يسعى بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي، لرفع كفاءة قضاة الملاعب، من خلال توفير كل عوامل ووسائل التطور، ويواصل الاتحاد هذا العمل، من أجل بناء قاعدة واسعة للتحكيم في الدولة، وليكون الحكم الإماراتي دائم الحضور في البطولات القارية والدولية.

وأضاف: إن تقنية حكم الفيديو المساعد ‬أصبحت ‬ضرورة ‬في ‬ظل ‬التطور ‬التكنولوجي، ‬لأن ‬هذه ‬التقنية ‬تساعد ‬على ‬تقليل ‬الأخطاء، ‬خاصة ‬المؤثرة ‬منها، ‬وهي ‬تعمل ‬على ‬تقديم ‬المساعدة ‬للحكام ‬من ‬أجل ‬اتخاذ ‬قرارات ‬صائبة‬.

وقال: على حكام الكرة أن يجتهدوا لفهم هذه التقنية بصورة دقيقة، لكي يتمكنوا من استخدامها بحكمة في المباريات، ونحن على ثقة بأن لجنة الحكام في الاتحاد تدرك مسؤولياتها وتعمل بكامل طاقتها، من أجل إعداد الحكام لقيادة المسابقات المحلية والخارجية بشكل جيد، وكان نجاح معسكر صربيا خير شاهد على العمل الكبير الذي تقوم به اللجنة.