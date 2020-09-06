«ملياردير البلوز» عينه على «البريميرليج»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ارتفع عدد النجوم الذين انضموا إلى تشيلسي إلى 5 لاعبين، بعد التعاقد مع الألماني كاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن، ما ينبئ بأن النادي اللندني رفع راية التحدي مبكراً جداً، لمنافسيه الكبار في «البريميرليج».

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو سبورت، أن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك «البلوز» لم يفتح خزائنه لجلب هذه النخبة من النجوم، إلا لكي يرى فريقه على قمة المسابقة في نهاية الموسم الجديد. وقالت: إن إبراموفيتش بدأ التخطيط مبكراً لتحقيق هذا الهدف، ولم يشأ أن يمسك العصا من المنتصف، بالاكتفاء بنجم أو نجمين، وإنما أراد المغامرة بالتعاقد مع 5 صفقات ثقيلة، كلفت خزينته 223 مليون يورو، وأضافت أن القوة الضاربة لـ«البلوز» اكتملت، ما يتيح للفريق المنافسة بقوة، على تحقيق الهدف الذي ينشده إبراموفيتش، ويحلم به ليلاً ونهاراً.