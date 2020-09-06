جلفار: اخلعوا جلباب الأندية أمام باب الاتحاد

رضا سليم (دبي)

أغلقت لجنة الانتخابات باتحاد اليد، باب الترشح ظهر أمس، بعدما تسلمت 16 رسالة من الأندية الأعضاء العاملة بالجمعية العمومية، وتعقد اللجنة اجتماعها اليوم بنادي الوصل لفتح «المظاريف»، والإعلان عن أسماء المرشحين للدورة الجديدة.

كان حسن المرزوقي، عضو اللجنة الانتخابية، قد حضر في اتحاد اليد قبل ساعة من غلق باب الترشيح، للتأكيد على الموعد النهائي، وتسلم جميع رسالة الأندية في مظاريف مغلقة، على أن يتم إصدار القائمة النهائية 20 سبتمبر الحالي، وفتح باب الطعون 21 سبتمبر، وغلقها 24 سبتمبر، فيما تصدر القائمة النهائية للمرشحين 29 سبتمبر.

وغيرت لجنة الانتخابات، موعد الاجتماع للجمعية العمومية العادية للانتخابات لتقام 12 أكتوبر، بدلاً من 29 سبتمبر، ويسبقها إجراءات أخرى تخص العملية الانتخابية.

في الوقت نفسه، انهالت التهاني على نبيل عاشور مرشح الرئاسة بفوزه بالتزكية، بعد غلق باب الترشح مباشرة، وكان في مقدمة المهنئين عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على حسابه بالإنستجرام، وتوالت بعدها التهاني، ورغم عدم إعلان القائمة النهائية، فإن ساحة اللعبة لم تشهد إعلان أي مرشح عن خوضه انتخابات الرئاسة سوى نبيل عاشور، وهو ما سيتم تأكيده بعد اجتماع لجنة الانتخابات اليوم.

من جانبه، وجه محمد عبدالكريم جلفار، رئيس اتحاد اليد، رسائل مهمة لأعضاء المجلس الجديد القادم للعبة، بعدما أعلن عدم خوضه أية انتخابات مجدداً، وقال: «نصيحتي لكل الأعضاء الجدد في المجلس الجديد، أن يخلعوا جلباب الأندية أمام باب الاتحاد، وأن يتعاملوا مع كل الأندية سواسية، وحتى تكون جميع القرارات التي تصدر في صالح اللعبة، ولا تشوبها شائبة، لأن المصلحة العامة تتطلب تكاتف الجميع من أجل هدف واحد، هو وضع كرة اليد الإماراتية في المقدمة قارياً وعالمياً».

وأضاف: «الحل السحري لكل المشاكل هو التواصل مع الأندية، وعندما توليت المهمة كانت هناك اعتراضات ومشاكل لا حصر لها، وبعد التواصل مع الأندية كانت تحل جميع المشاكل عبر اتصال هاتفي، كما أن وجود أعضاء الاتحاد في المباريات أمر مهم، وهو ما حرصنا عليه على مدار السنوات الأربع من عمر الاتحاد».

وأشار إلى أنه ينصح المجلس الجديد، بضرورة الاهتمام بالقاعدة خاصة مرحلة الناشئين والشباب، لأنها مستقبل اللعبة في السنوات المقبلة، مؤكداً أن الاتحاد المدرسي مطالب بعودة اللعبة ودوري المناطق التعليمية، من أجل عودة الروح لكرة اليد واكتشاف المواهب.

وأوضح، أن التفرغ الرياضي من الأزمات التي واجهت الاتحاد في دورته الحالية، وكانت المشكلة أن لاعبي المنتخب استنفدوا إجازاتهم، مع أنديتهم سواء في المعسكرات أو البطولات، ولجأنا إلى الإجازات الرسمية من رصيدهم وتعويضهم مادياً، مشيراً إلى أن بدل المعسكرات والتدريبات للاعبي المنتخب ضعيف للغاية، وأيضاً بدلات الحكام وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر في الدورة الجديدة، وبالتالي على المجلس أن يبحث عن موارد مالية إضافية. واختتم قائلاً: وضعنا كافة الترتيب لأجندة الموسم بعد تأجيلها، وسنشارك في البطولة الآسيوية للناشئين في مارس 2021، وسيعود دوري الرجال في جولته الأخيرة يومي 2 و3 أكتوبر، والمجلس الجديد سيبدأ مهمته بالأجندة الحالية، ولم نحدد كأس السوبر الإماراتي البحريني بسبب كورونا، كما لم يتحدد بطل السوبر في البلدين.