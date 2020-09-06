تمديد رئاسة الظالعي لـ«آسيوي الرجبي»

دبي (الاتحاد)



قررت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي للرجبي، التي عقدت بتقنية الفيديو، الموافقة على تمديد منصب رئيس الاتحاد، الذي يشغله قيس الظالعي من عامين إلى 4 سنوات، لتنتهي فترة الرئيس الحالي في 2023، وجاء التصويت على القرار بالأغلبية، بعدما صوت 22 بالموافقة من أصل 25 اتحاداً على مستوى القارة.

جاء القرار ليضع الإمارات في مقدمة اللعبة على المستوى العربي والقاري، خاصة أن الظالعي أمين عام اتحاد الإمارات، يشغل رئيس الاتحاد العربي للعبة، وكان الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اتحاد الرجبي، أول المهنئين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته، كما تلقى الظالعي التهاني من زملائه أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للاتحاد، وكافة العاملين الإداريين والفنيين بالاتحاد، ومن أعضاء المنتخب الوطني للرجال والشباب والفتيات.

وقدم الظالعي الشكر للجميع، معرباً عن سعادته وفخره، بقيادة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، لاتحاد الامارات وزملائه أعضاء مجلس الإدارة، وإلى كافة العاملين بالاتحاد واللاعبين.