اختتام فعالية تجديف الشارقة الافتراضي

الشارقة (الاتحاد)

بمشاركة 300 رياضي، من 25 جنسية، اختتمت فعالية «تجديف الشارقة الافتراضي» التي ‬انطلقت 9 ‬أغسطس ‬الماضي، ‬بالتعاون ‬مع ‬نادي ‬الشارقة ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬وشركة ‬القدرة ‬للخدمات، ‬و11 ‬صالة ‬رياضية ‬في ‬مختلف ‬إمارات ‬الدولة، ‬حيث ‬تأتي ‬هذه ‬الفعالية، ‬كمبادرة ‬رياضية ‬مجتمعية، ‬لحث ‬الجميع ‬وتشجيعهم ‬على ‬ممارسة ‬الرياضة، ‬وتأكيد ‬أهميتها ‬في ‬حياة ‬كل ‬فرد ‬في ‬المجتمع.

وأشار عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى أن هذه الفعالية امتداد للفعاليات والمبادرات الرياضية الافتراضية خلال الفترة السابقة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ضمن حرص المجلس على الاستمرار في تنظيم الأنشطة لمختلف فئات المجتمع، وأضاف: شهدت الفعالية نجاحاً يضاف إلى سلسلة النجاحات السابقة، حيث حرص المجلس، عبر إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، على تقديم فعالية جديدة أتيحت فيها الفرصة لممارسي الرياضة بشكل عام، ورياضة التجديف بشكل خاص، للمشاركة فيها، ووجدت تفاعلاً لافتاً، حتى من خارج الدولة.