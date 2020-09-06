«دراجات الإمارات» في تحدي إيطاليا بـ «قوة سباعية»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك فريق الإمارات للدراجات، في سباق تيرينو-أدرياتيكو بإيطاليا، اعتباراً من اليوم، وينطق التحدي من ليدو دي كامايور، وينتهي في بلدة سان بينيديتو ديل ترونتو، ويتولى روي كوستا مهمة قيادة تشكيلة الفريق في السباق، حيث يتطلع إلى تحقيق نتيجة متقدمة في التصنيف العام، فضلاً عن زميله فيرناندو جافيريا، الذي يأمل أن يضيف فوزاً خامساً إلى سجله هذا الموسم، كما سيحظى ميكيل بيرج بفرصة اختبار قدراته ومهاراته في السباقات ضد الزمن في المرحلة الثامنة من السباق.

وسيقود التشكيلة التي تتضمن 7 دراجين، المديران الرياضيان ماركو مارزانو (إيطاليا) وباولو تيرالونجو (إيطاليا)، وتشمل التشكيلة كلاً من روي كوستا (البرتغال) وميكيل بيرج (الدنمارك) وفيرناندو جافيريا (كولومبيا) وماكس ريتشيزي (الأرجنتين) وألكسندر ريابوشينكو (بلجيكا) وسيرجيو هيناو (كولومبيا) وسيباستيان مولانو (كولومبيا).