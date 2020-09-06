الغيلاني: «السماوي» عينه على «المربع» وأحد «الكأسين»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد عبدالله الغيلاني، رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، أن قرار تأجيل انطلاق الموسم يصب في مصلحة الجميع، خاصة أن السلامة العامة أهم من أي شيء آخر، مشيراً إلى أن القرار مفيد أيضاً على الصعيد الفني، في ظل البداية المتأخرة لفترة الإعداد، وظروف تأخر انضمام الأجانب، الأمر الذي يتيح الفرصة أمام الأندية للاستعداد بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص أهداف «السماوي» في الموسم الجديد، قال: تمت مناقشتها ووضعها وفق استراتيجية عمل مشتركة، بين الإدارة والجهاز الفني واللجنة الفنية، ووفقاً لما وصل إليه البناء في الفريق، والهدف الأساسي هو التواجد بين الأربعة الكبار، في دوري الخليج العربي، وعدم التراجع عن «المربع الذهبي»، إضافة إلى السعي للفوز بأحد الكأسين، سواء كأس الخليج العربي، أو كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأضاف: إمكانيات الفريق تؤهله لذلك، خاصة أنه أصبح يجمع بين الخبرة والشباب، كما يملك مدرباً متميزاً في شتى الجوانب، سواء الفنية وإدارة المباريات، أو النفسية والتعامل الرائع مع اللاعبين.

وقال: بني ياس الآن مكتمل، بعد إتمام عقد الأجانب، بوجود الأرجنتينيين خمينيز وسواريز، بالإضافة إلى البرازيلي بيدرو القادم من الظفرة.

وأشار الغيلاني إلى أن الثنائي الأرجنتيني ينتظره مستقبل متميز مع النادي، لأنهما يتمتعان بقدرات رائعة، وسبق وأن ظهرا بمستويات أكثر من متميزة في دوري بلادهما،

مطالباً بالصبر عليهما قليلاً، منوهاً إلى حاجتهما للانسجام فقط، وأشار إلى أن البرازيلي بيدرو مهاجم رائع وتجربته مع الظفرة تؤكد ذلك، ومن ثم يشكل ثلاثياً قوياً مع سواريز وخمينيز.

وحول كيفية التعاقد مع اللاعبين، قال: وضعنا خطة عمل مشتركة، وحددنا احتياجات الفريق، بالتشاور مع الجهاز الفني واللجنة الفنية، ومن ثم الانطلاق إلى التفاوض وإتمام الصفقات.

وفيما يخص التعاقد مع الروماني إيسايلا قال: هو مدرب رائع، وتجاربه السابقة تؤكد ذلك، خاصة في الدوري السعودي، وأعتقد أن بني ياس بتكوينه الجديد، كان في حاجة إلى مدرب شاب بهذه القدرات.

ووجه الغيلاني الشكر إلى الألماني شايفر، على ما قدمه مع بني ياس في الموسم الماضي، مؤكداً أن المدرب قام بالمطلوب منه، لكن واجه سوء حظ شديداً في النتائج.

وشدد على أن وجود بني ياس في المراكز المتأخرة، أصبح لا يليق به، والجميع يسعى للتأكيد على ذلك، خاصة في ظل وجود عناصر قوية تجمع بين الخبرة والشباب في الفريق.

وأشاد بالمستوى الذي ظهر به «السماوي» خلال بطولة أندية أبوظبي، مؤكداً أنها بداية جيدة، خاصة الفوز على العين، وشدد على أنه يحسب للجهاز الفني الظهور بهذه الصورة، في ظل الظروف الصعبة، وتأخر انضمام خمينيز وسواريز، إضافة إلى حضور المدرب إلى أبوظبي متأخراً، مع بداية أغسطس.

وأعرب عن ثقته التامة في تطور المستوى تدريجياً، مؤكداً أن الجميع في النادي يعمل على قلب رجل واحد؛ من أجل توفير كافة متطلبات النجاح للفريق.