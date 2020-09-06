سيف راشد: قائمة «الملك» ليست «محجوزة»!

علي معالي (الشارقة)

يرى سيف راشد لاعب الشارقة، أن الموسم الجديد يُطلق عليه موسم التحديات، سواء لـ «الملك»، أو للاعب نفسه، على العديد من الجبهات محلياً وخارجياً، وكذلك بين زملائه اللاعبين داخل «المستطيل الأخضر».

وغاب سيف عن أغلب مباريات الموسم الملغي، بسبب الإصابة التي حرمته.

أكد سيف راشد، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أنه لا يوجد مكان محجوز لأي لاعب خلال الموسم الجديد، نظراً للسباق بين الجميع في كل المراكز، وقال: «يضم الفريق عدداً كبيراً من المواهب وأصحاب المستويات المتميزة، حتى في المكان الذي ألعب به، في الطرف الأيمن، وهذا الزخم الكبير من المنافسين يجعل السباق في النهاية لمصلحة الفريق، وسبق لي خوض الكثير من التحديات مع مواطنين وأجانب في مركزي، ونجحت في تأكيد قدراتي، وهو ما أخطط له هذا الموسم، في ظل وجود مجموعة رائعة في العديد من المراكز».

وأضاف: «علينا الاستفادة من الأخطاء التي وقعنا فيها خلال الموسم الملغي، وندخل الموسم الجديد بطموح الحافظ على اللقب، وندرك تماماً أن هناك منافسة عنيفة مع أكثر من فريق، إلا أن «الملك» جاهز للتحديات، للحفاظ على قمته التي توج بها موسم 2018 - 2019، والاستمرار في تقديم المستويات التي جعلت جماهيرنا تعود لنا من جديد».

وأضاف: «لا يوجد أي عذر لعدم المحافظة على بطولتي الدوري والسوبر، وما قدمناه في الموسم الملغي «مقبول»، والتعاقدات الجديدة في الفريق في غاية القوة، وهو ما جعل أجواء المنافسة ملتهبة بين الجميع».

وقال رسالتي إلى جماهير الملك في كل مكان، عدم الخوف، لأن الشارقة قادر على بلوغ الطموحات العريضة، وأن ما حدث في موسم التتويج الجماهير سبب مباشر في تحقيق لحلم غاب لسنوات طويلة عن «بيت الملك».

وقال: «لعبت في العديد من المراكز، وهو ما جعلني أكتسب المزيد من الخبرات، وهناك انسجام واضح بين اللاعبين، في ظل الرغبة بأن نقدم موسماً استثنائياً جديداً، حتى يستعيد «الملك» قوته من جديد».

وأضاف: «صحيح أن الأجواء المحيطة يشوبها القلق بسبب «كورونا»، ولكن علينا التكيف مع الوضع الحالي، وأن الفرصة سانحة أمامي مرة أخرى، لأن أتواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة».

وقال: «العنبري قادر على الاستمرار في النجاح، وجميع عناصر الفريق جاهزون تماماً».