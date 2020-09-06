الظفرة يواجه الجزيرة وبني ياس ودياً

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يخوض الظفرة مباراتين وديتين أمام الجزيرة يوم الجمعة المقبل، وبني ياس 17 سبتمبر الحالي، ضمن التحضيرات للموسم، بينما يجري ترتيبات لخوض لقاءات أخرى، مستغلاً فرصة تأجيل انطلاقة البطولات المحلية، لتحضير جيد يساعده على الانطلاقة بقوة.

من جهة ثانية، اقترب «الفارس» من الحصول على توقيع سلطان الغافري لاعب «فخر أبوظبي»، ويتوقع أن تكتمل الصفقة خلال أيام، بحسب مصدر مطلع بالنادي، بجانب إمكانية ضم لاعب مواطن آخر، حال توفر الخيار المناسب، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية 2 أكتوبر المقبل.

واستعاد الظفرة الحارس زايد الحمادي من الإعارة، بينما تعاقد مع المهاجم البرازيلي دينيلسون بيريرا، ومحمد إسماعيل، وأحمد يسلم، ومسلم فايز.

واستأنف الظفرة تدريباته أمس، على ملعبه بمنطقة الزعفرانة في أبوظبي، بصفوف مكتملة، حيث لا توجد إصابات في الفريق، الذي وضع سقفاً عالياً لطموحاته هذا الموسم، باحتلال ترتيب جيد في الدوري، والمنافسة بقوة على كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وأصبح الظفرة جاهزاً لخوض التحدي الجديد، وتكرار سيناريو الموسم الملغي، إن لم يكن أفضل عنه، لأن اللاعبين الذين استقطبهم النادي قادرون على تعويض الراحلين.

يذكر أن الظفرة كشف عن إمكانيات جيدة خلال بطولة أندية أبوظبي الودية، والتي واجه خلالها فرق: العين، والوحدة، وبني ياس.