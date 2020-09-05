كأس رئيس الدولة للخيول في ضيافة ألمانيا

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار ايفزهايم العشبي في بادن بادن اليوم، المحطة الألمانية الخامسة، ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها السابعة والعشرين، وتقام الجولة الألمانية تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي ظل رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة الخيل العربي، وإعلاء شأنه، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة، برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، في ظل التنسيق والتعاون مع الاتحاد الألماني للخيول العربية.

ويشارك في السباق مجموعة مميزة من نخبة الخيول العربية، وأفضل مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، ويقام لمسافة 1600 متر ضمن فئة «ليستد» للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 40 ألف يورو.

وتضم قائمة الخيول المشاركة، بطل النسخة الألمانية للعام الماضي الجواد «مشهور الخالدية» لإسطبلات العذبة، العائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، بإشراف المدرب فيليب كولنجتون، وقيادة الفارس بيرنارد جيان ايكيم، إلى جانب بطل سباق المحطة الرابعة في بلجيكا الجواد «ميسي» ابن داحس، بإشراف مالكه ومدربه فيدو كيرسميكرس، وقيادة الفارس أندراش ستارك، في تحدٍ ثانٍ جديد بين الجوادين الطامحين لاقتناص اللقب، كما تشارك الفرس «فرحة» لإسطبلات شادويل العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف المدرب جيمس أوين والفارس باورزهان مورزاباييف، ويشارك أيضا الجواد «سلام الخالدية» المنحدر من نسل الفحل العالمي نشوان الخالدية، لإسطبلات الخالدية للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، بإشراف المدرب ماسيج كاسبرزك والفارس شتشيبان مازور، والفرس كونشيتا للمالك يوهان فيرستريبن بإشراف المدرب بيتر ديكرز وقيادة فراو إيه في دي تروست، كما يتواجد في قائمة المشاركين فريدي بي وفلاينج هاي.

من جهته، أعرب مطر سهيل اليبهوني، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، عن ارتياحه الكبير بمواصلة سباقات الكأس الغالية مسيرتها في هذا العام الاستثنائي، واستمرار أهدافها المهمة ورسالة الإمارات السامية تجاه دول أوروبا والعالم، مؤكداً أن الجولة الألمانية الخامسة تمثل محوراً رئيسياً في سباقاتنا، التي نحرص من خلالها للتأكيد على الرسالة الجوهرية للحدث الغالي لدعم الملاك والمربين ورفعة الخيل العربي، مبيناً أن تنظيم سباق الكأس الغالية للعام الثاني على التوالي في ألمانيا، يعد مكسباً كبيراً بعد الانقطاع والغياب الألماني عن سباقات الخيل العربي، معرباً عن فخره بما يحققه الحدث من نجاحات متواصلة في المضامير الأوروبية.

بدوره، أكد فيصل الرحماني أهمية ودور سباق المحطة الخامسة في بادن بادن، الذي يعتبر من السباقات الكبيرة في عالم الخيل العربي، لما يحمله من مشاركة قوية وتنافس محتدم بين نخبة الخيول الأبطال. وقال: «تواصل الكأس الغالية، برؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «مجدد الخيل العربية»، استمرارية سباقاتها في ظل تحديات كبيرة، استطاعت أن تتخطاها من أجل بلورة أهدافها السامية ومكانتها التاريخية في المضامير الأوروبية، والالتزام بدعمها الكبير لمسيرة ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم».