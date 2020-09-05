جوناثاس يغيب 3 أشهر بـ«الإصابة المزدوجة»

علي معالي (دبي)

يبدأ الشارقة رحلة البحث عن «بديل»، للمهاجم البرازيلي جوناثاس دي خيسوس «31 عاماً»، بعد أن أثبت الفحص الطبي إصابته بقطع في الرباط الداخلي الجانبي للركبة، ويغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر، وما حدث أن تدخلاً قوياً مع حارس النصر في المباراة الودية، أدى إلى إصابة أنف جوناثاس، الذي تعرض لحالة إغماء ونزوله على قدمه اليسرى، مما أحدث التواء في الركبة، وقطعاً في الرباط، وهو ما أكده الفريق الطبي الذي تابع اللاعب خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إصابته بكسر غير متحرك على مستوى الأنف، وخضع اللاعب لجراحتين.

وأكد عبدالله العجلة، رئيس شركة كرة القدم، أن الفريق يفتقد جهود جوناثاس، والذي تم اختياره بعناية وفق احتياجات الفريق، بعد تأكد إصابته وغيابه لفترة ليست بالقليلة، وقال: المشاورات جارية مع عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق، للتعاقد مع البديل المناسب، على أن يتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.