إسبانيا.. أفراح «سي كيدا»!

برشلونة (أ ف ب)

«سيبقى».. ابتهجت الصحف الإسبانية الصادرة أمس، لبقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، بعد أزمة حادة لعشرة أيام مع ناديه، لكنها شدّدت على رسالة «مدمّرة» وجهّها لإدارته ورئيسه.

عنونت «ماركا» الأكثر مبيعاً في إسبانيا «ميسي يبقى، انتهت الأزمة»، إلى جانب صورة كبيرة لوجه أفضل لاعب في العالم 6 مرات، أوضحت الصحيفة الرياضية «بقي الأرجنتيني رغماً عنه.. في أكبر أزمة لبرشلونة».

أزمة سرقت الأنظار الرياضية في العالم، بعد إعلان النجم الموهوب في 25 أغسطس الماضي، نيته فسخ عقده وترك فريقه.

وبنفس النبرة، عنونت «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «ميسي يكسر الصمت ويعلن مواصلة المشوار مع «البلوجرانا الموسم المقبل».

وعرضت الصحيفة جملة قالها اللاعب البالغ 33 عاماً، في مقابلته مع موقع «جول» الإلكتروني: «سأبقى وأقدّم كل ما في وسعي»، ولكن موندو ديبورتيفو شدّدت على «الرسالة المدمّرة» لقائد برشلونة تجاه إدارة ناديه، فكتب مديرها سانتي نولّا: «قال ميسي إنه سيبقى ويقدم كل ما في وسعه، هذا ما يجب أن يتذكّره مشجعو برشلونة، ولكن كانت هناك رسالة مدمّرة، وجّه سهامه مباشرة نحو رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو».

واستخدمت «سبورت» عبارة «سي كيدا» (سيبقى)، التي قالها مدافع برشلونة جيرار بيكيه عن زميله البرازيلي نيمار، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2017 في موقف مماثل لما حدث مع ميسي.

وعلى صدر صحيفة «آس»، كتبت «مي كيدو» (سأبقى)، مضيفة جملة لميسي: «لا أدخل أبداً في نزاع قضائي مع نادي حياتي».

ولم يحضر ميسي إلى تمارين صباح أمس، في مدينة «جوان جامبر» الرياضية، بحسب مراسل «فرانس برس» المتواجد في المكان.