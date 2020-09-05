الوحدة يضم كانيدو

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعلن الوحدة ضم المدافع البرتغالي روبن كانيدو «18 عاماً»، ضمن فئة المقيمين بالفريق الأول، وبدأ اللاعب مسيرته في بورتو البرتغالي، وشارك مع «العنابي» في بطولة أندية أبوظبي الودية، التي أقيمت الشهر الماضي، بينما لم يتم الكشف عن مدة العقد.

وكما كشف النادي رسمياً عن صفقة المدافع راشد مهير، الذي تمت استعارته من الظفرة حتى نهاية الموسم، وقيده في القائمة المحلية والآسيوية.

وبالتعاقد مع روبن ومهير اللذين يلعبان في مركز الظهير الأيسر، يصل عدد التعاقدات الجديدة للوحدة إلى 5 صفقات، حيث سبق وأن ضم مانع محمد الظهير الأيسر، بالإضافة إلى تعزيز الهجوم، بالسلوفيني تيم ماتافز والمولدوفي لوفانور هنريكي.