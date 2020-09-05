الأرقام العالمية «أوراق خريف»!

براغ (د ب أ)

سجلت العداءة الكينية بيريس جيبشيرشير زمناً عالمياً جديداً، في سباق نصف الماراثون للسيدات أمس، في براغ.

وأنهت جيبشيرشير السباق البالغ طوله 1. 21 كيلو متر، في ساعة و5 دقائق و34 ثانية، لتحطم الرقم العالمي الحالي بفارق 37 ثانية.

وأمس الأول، حطم البطل الأولمبي أربع مرات، مو فرح، الرقم العالمي لسباق الساعة الواحدة، في ملتقى بروكسل بالدوري الماسي، فيما سجلت سيفان حسن زمناً قياسياً للسيدات.

وقطع فرح مسافة 330. 21 متر في ساعة واحدة، متفوقاً على الإثيوبي هايلي جيبرسلاسي، الذي قطع 285. 21 متر في ساعة في عام 2007.