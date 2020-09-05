«انتباه» تتصدر تحدي الإيذاع

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت، أمس، بميادين الهجن بالدولة، منافسات الأسبوع الأول من السباقات التمهيدية، ضمن الموسم الذي ينظمه الاتحاد، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

شهدت المنافسات، التي أقيمت في فئة الإيذاع، على مدار 20 شوطاً لمسافة 4 كلم، صراعاً قوياً من المطايا المشاركة على نيل المراكز الأولى، ونجحت «انتباه» لسعيد خميس الحساني في حصد ناموس الشوط الأول في ميدان الوثبة، بعدما سجلت توقيتاً زمنياً قدره 6.05.4 دقيقة، فيما حلقت «الذيبه» لسلطان حمد عميره الشامسي بلقب الشوط الثاني بتوقيت 6.08.2 دقيقة.

وانتزع «المختبر» لمحمد عبيد مبارك الكتبي لقب الشوط الثالث للإيذاع الجعدان، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 6.08.5 دقيقة، بينما حصد «مشغل» لمحمد حمد فطيس المري صدارة الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات.

وجاء أفضل توقيت زمني في منافسات الإيذاع لأبناء القبائل عن طريق «مزون» لسعيد محمد الخالص العامري في الشوط السادس مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 6.02.7 دقيقة.

وفي ميدان الوقن جاءت «الشاهينية» لسعيد محمد العفاري في الصدارة، وتوجت بلقب الشوط الأول، بينما شهد ميدان سيح صبرة فوز «مفرودة» لخالد حمدان مبارك الشامسي بناموس أول الأشواط بتوقيت 6.19.2 دقيقة.

وعلى أرضية ميدان أبو سمرة، نجحت «الشاهينية» لسعيد محمد الكليلي العامري في حصد ناموس الشوط الأول، متفوقة على جميع منافسيها، أما ميدان سويحان فقد شهد تتويج «زود» لسعيد راشد الرميثي بلقب الشوط الأول عن جدارة واستحقاق، وتقام منافسات الأسبوع الثاني يومي الجمعة والسبت المقبلين، بسن الكبار الحول والزمول.