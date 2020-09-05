منع ترشح الرئيس لأكثر من دورتين

منير رحومة (دبي)

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة النظام الأساسي للاتحاد، والذي سيعمل به الفترة المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس، عن طريق الاتصال المرئي عن بُعد.

كما أسندت الجمعية العمومية، رئاسة لجنة الانتخابات إلى مرشح نادي الوصل محمد علي عامر، بينما ذهبت رئاسة لجنة الطعون إلى مرشح نادي الشارقة أحمد ضياء، وأعطتهما «العمومية» الحق في تشكيل اللجنتين، وإخطار الأمانة العامة.

حضر الاجتماع 13 نادياً من أصل 16 يحق لهم الحضور والمشاركة، وخلال الاجتماع ناقش الحضور بعض البنود التي كان قد تحدث فيها من قبل، خلال ورشة العمل التي أقيمت السبت الماضي، قبل التصويت عليها من أجل توضيح بعض النقاط، التي كان عليها خلاف خلال الورشة.

وأكد عبدالله الوهيبي، الأمين العام للاتحاد، أن أعضاء الجمعية العمومية غير العادية اعتمدوا التصويت، على عدم أحقية ترشح رئيس مجلس الإدارة، الذي أمضى 8 سنوات في رئاسة الاتحاد منفصلة أو متصلة، في الترشح مرة أخرى إلى منصب الرئيس.

وقال: «فسرت الجمعية العمومية غير العادية بعض البنود في لائحة النظام الأساسي، ومنها تعريف مجلس الإدارة، حيث يتكون من رئيس المجلس والعضو النسائي وانتخاب 4 أعضاء لمجلس الإدارة، إضافة إلى عضو معين من قبل رئيس مجلس الإدارة».

أضاف: «لا يجوز لمن شغل منصب رئيس أو عضو مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين أو منفصلتين الترشح لدورة انتخابية ثالثة، إضافة إلى التأكيد على أن يكون الرئيس حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، إضافة إلى السماح إلى من هم فوق الـ 60 عاماً للترشح إلى عضوية أو رئاسة المجلس، شرط ألا يكون عمره أقل من 21 عاماً».

وتابع الوهيبي: «العضو المساند يجب أن يكمل سنتين من المشاركة في مسابقات الاتحاد، مع الالتزام بدفع الرسوم والاشتراكات، ثم يقدم طلب للجمعية العمومية للانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة، ويصبح عضواً عاملاً، ويحق له التصويت والمشاركة، على أن يكون له مجلس إدارة من المواطنين».

وكانت نتائج التصويت على منع رئيس مجلس الإدارة، الذي أمضى 8 سنوات، في الترشح إلى دورة الجديدة بموافقة 10 أندية مقابل رفض 3، بينما وافقت 7 أندية أعضاء على عدم السماح لأي رئيس أو عضو مجلس إدارة سبق له التواجد في عضوية أو رئاسة المجلس لثماني سنوات متصلة أو منفصلة، من التقدم لدورة جديدة مقابل موافقة 4 أندية، بينما تحفظ ناد على المشاركة في التصويت.

وكان رئيس مجلس الإدارة، سلطان السماحي، قد حضر العمومية غير العادية، وافتتح واختتم الاجتماع بكلمة شكر فيها أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وتمنى التوفيق للمجلس الجديد في تكملة إنجازات المجلس الحالي، التي تحققت على المستويين المحلي والعربي.