قوة ثلاثية لجودلفين في سباق بري مولان

محمد حسن (دبي)

يقود النجم «بيناتوبو» لجودلفين فرقة ثلاثية للفريق الأزرق، للمنافسة على لقب سباق بري دي مولان للفئة الثالثة لمسافة الميل، عصر اليوم، بمضمار لونجشامب، في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان «بيناتوبو»، ابن الفحل الراحل «شمردل»، قد عاد للانتصارات في آخر مشاركاته، مسجلاً فوزه الأول في عمر الثلاث سنوات بسباق بري جان برات للفئة الأولى، يونيو الماضي، بمضمار دوفيل الفرنسي.

واستهل «بيناتوبو» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة جيمس دويل، الموسم بخسارتين غير متوقعتين على مضماري آسكوت ونيوماركت، بعد أن حافظ على سجله نظيفاً الموسم الماضي، وصنف أفضل الخيول الناشئة في أوروبا، على مدى 25 عاماً الماضية، بتصنيف بلغ 128.

ويعود «بيناتوبو» هذه المرة لمسافة الميل، وهي المسافة التي لم يحقق الفوز فيها، وكانت كل انتصاراته على مسافتي 1200 و1400 متر.

ويمثل الفريق الأزرق في السباق أيضاً «بيرشان كينج»، الذي حل رابعاً في آخر مشاركة، والمهر «فيكتور لودورم»، وتأتي الخطورة في السباق من المهر «سيسكين» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود، حامل لقب الألفي جينيز الإيرلندي.