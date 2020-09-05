موسم الجودو ينطلق 23 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، انطلاقة موسم رياضة الجودو الاستثنائي (2020 -2021)، يوم الجمعة 23 أكتوبر المقبل، من صالة نادي خورفكان، حسب ما هو مخطط، إلا إذا صدرت توجيهات جديدة من الجهات الطبية بسبب جائحة الكورونا التي أصابت العالم، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية للجودو وضعت الخطة البديلة تحسباً لأي طارئ، حفاظاً على سلامة الجميع.

وقال: حسب ما هو مخطط، فإن برنامج الجودو سيبدأ بكأس الاتحاد، ضمن 8 مسابقات حددها الاتحاد لهذا الموسم الاستثنائي، ويتضمن برنامج الموسم بطولة اليوم الوطني 27 نوفمبر بصالة نادي خورفكان، فيما يقام نهائي دوري أبطال الإمارات للشباب 12 فبراير المقبل، بصالة نادي اتحاد كلباء، وتحتضن صالة نادي الفجيرة للألعاب القتالية 26 فبراير نهائي دوري الناشئين للجودو، مواصلةً للتعاون الرائع بين الاتحاد ومجلس إدارة النادي، ويتضمن برنامج الجودو إقامة بطولة كأس السفير الياباني السنوية للمراحل العمرية في أبوظبي.

وأشار محمد بن ثعلوب الدرعي، بأن انطلاقة بطولة محمد بن زايد الكبرى للجودو لفئة الأشبال مواليد 2007-2008 والشباب مواليد 2001 و2002 و2003، التي ينظمها الاتحاد لأول مرة، ستقام 5 مارس بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي.

أضاف: بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجودو، تقام في ضيافة صالة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 28 مايو المقبل. وشكر رئيس الاتحاد أندية الجودو، لتعاونها مع الاتحاد لحين اكتمال العمل بصالة الاتحاد بمقره الجديد في مدينة بني ياس، متمنياً التوفيق للجميع.