«يد الحصن» يتعاقد مع معاشو

رضا سليم (دبي)



تعاقد نادي دبا الحصن أحدث الفرق في دوري أقوياء اليد مع الجزائري عبدالجليل معاشو لاعب فريق الوصل للعب مع الفريق الأول لكرة اليد لمدة موسم واحد ضمن فئة اللاعب المقيم، ويأتي التعاقد مع معاشو ضمن خطة النادي لدعم الفريق الذي يخوض غمار الأقوياء للمرة الأولى وسبق للنادي التعاقد مع الدولي المصري محمد كشك مدرباً للفريق.

وعقدت إدارة النادي مؤتمراً صحفياً لتقديم اللاعب في حضور المدرب محمد كشك وخالد عبدالله المرزوقي رئيس لجنة الألعاب الجماعية ومحمد خليفة مدير النادي.

وأكد عبدالجليل معاشو أن اللعب مع فريق يشارك لأول مرة في لعبة الأقوياء بمثابة تحد كبير له من أجل إثبات أنه قادر للعب مع أي فريق طالما توافر له الإمكانيات مشيراً إلى أن إدارة النادي برئاسة إبراهيم الدرمكي تعاملت معه باحترافية عالية، مشيراً إلى أنه تلقى العديد من العروض الخارجية من منطقة الخليج وأوروبا إلا أنه فضل الاستمرار داخل الدولة ليكون بجوار عائلته كما تلقى عروضاً من أندية دوري الأقوياء وبعد دراسة اختار فريق دبا الحصن.