نورة الجسمي: «عمومية الدراجات» أنصفت المرأة

الشارقة (الاتحاد)



أعربت نورة الجسمي، رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات، والمرشحة لمنصب رئاسة مجلس إدارة اتحاد الدراجات في الانتخابات المقبلة، عن سعادتها وتقديرها لموقف الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير، الذي جاء لصالح المرأة الإماراتية، وأكد على قدرتها في تولي المناصب القيادية، وتحقيق النجاح في مختلف المجالات.

وكان نادي شباب الأهلي قد تقدم بمقترح، يطالب فيه اقتصار الترشح لمقعد الرئاسة على الرجال، لكن تم رفض المقترح تقديراً لدور ومكانة المرأة الإماراتية، التي حققت الكثير من الإنجازات، وأثبتت وجودها كعنصر هام في المجتمع.

