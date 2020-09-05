ديوكوفيتش.. «النجاح السهل»

نيويورك (أ ف ب)

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالميا تقدمه الناجح في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، بتأهله السهل إلى ثمن النهائي خلافاً لليابانية ناومي أوساكا المتأهلة بصعوبة.

وتخطى ديوكوفيتش الألماني يان لينارد شتروف 6-3 و6-3 و6-1، فيما فازت أوساكا بصعوبة على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-3 و6-7 و6-2.

وشهد أمس الأول محاولة من السلطات الصحية في نيويورك منع الفرنسي أدريان مانارينو خوض مباراته ضد الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الخامس، لكن تدخل المنظمين أسفر عن إتمامه، حيث نجح الأخير بحسمها لصالحه 6-7 و6-4 و6-2 و6-2.