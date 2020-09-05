«الزعيم» يخوض «بروفة» أخيرة قبل «الآسيوية»

مراد المصري (دبي)

كثف العين تحضيراته لاستكمال مشواره في دوري أبطال آسيا، بداية من منتصف سبتمبر الجاري، بعدما اطمأن على «الإيقاع الفني»، عقب الفوز على شباب الأهلي 3-1 ‬ودياً، ‬أمس ‬الأول، ‬في ‬مباراة ‬مغلقة ‬بالكامل ‬على ‬التفاصيل ‬كافة، ‬رغبة ‬من ‬الفريقين ‬بعدم ‬كشف ‬أوراقهما ‬قبل ‬المهمة ‬القارية.

وكان «الزعيم» يسعى لكسب الوقت، بخوض أكبر عدد ممكن من التجارب، قبل السفر لاستكمال المشاركة الآسيوية، حيث تنتظره 4 ‬مباريات ‬قوية ‬للغاية ‬في ‬دور ‬المجموعات، ‬سيكون ‬مطالباً ‬بحصد ‬نتائج ‬إيجابية، ‬في ‬حال ‬أراد ‬التمسك ‬بحظوظ ‬التأهل ‬إلى ‬الأدوار ‬الإقصائية، ‬أو ‬على ‬أقل ‬تقدير ‬الخروج ‬بأفضل ‬صورة ‬ممكنة، ‬وحصد ‬المكاسب ‬قبل ‬خوض ‬غمار ‬البطولات ‬المحلية.

وبحسب الترتيبات التي توصل لها الفريق، فإنه سيخوض مباراة ودية واحدة، تكون بمثابة البروفة الأخيرة يوم الخميس المقبل، قبل أن يسافر 11 ‬سبتمبر، ‬من ‬أجل ‬الإقامة ‬في ‬مقر ‬إقامة ‬المنافسات، ‬تمهيداً ‬لخوض ‬المباريات ‬المتبقية.

وعلمت «الاتحاد»، أن العين تقدم برسالة رسمية إلى الوصل لطلب استعارة فابيو ليما لاعب منتخبنا الوطني في المنافسات القارية، لكن «الإمبراطور» اعتذر عن عدم الموافقة، فيما لن يقوم العين بطلب لاعبين من أندية أخرى، والاكتفاء بالمجموعة الحالية.

ويركز الجهاز الفني للعين، بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل، على رفع «الإيقاع الفني» للفريق، واختيار التشكيلة المثالية لخوض المنافسة القارية، وأعترف سابقاً بأن الفريق بحاجة للوصول إلى درجة الجاهزية، التي تمكنه من خوض 90 ‬دقيقة ‬كاملة، ‬وهو ‬ما ‬يجعله ‬يركز ‬على ‬العناصر ‬المطلوبة ‬لخوض ‬هذا ‬النوع ‬من ‬المباريات، ‬مع ‬منح ‬أكبر ‬عدد ‬ممكن ‬من ‬اللاعبين ‬الفرصة ‬للمشاركة، ‬وتعزيز ‬الخيارات ‬المتاحة ‬أمامه ‬قبل ‬السفر ‬لخوض ‬المباريات ‬المقبلة.

ويرى ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، أن إدارة الفريق لم تتوان عن تقديم كل أنوع الدعم لتحضيرات الفريق، إلا أن مهمة «الزعيم» تبدو صعبة للغاية، مع عدم خوضه منافسات رسمية، وقال: نواجه فرقاً خاضت عدداً كبيراً من المباريات في الدوري المحلي، وأصبحت في كامل جاهزيتها الفنية والبدنية، فيما لم نخض أي مباراة رسمية، وسعينا بجهود ذاتية من أجل تأمين وديات، من خلال اتصالات تستمر حتى ساعات الليل من أجل إقامتها، على أمل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة.

إسلام.. 70 ‬دقيقة مع كازاخستان

شارك إسلام خان لمدة 70 ‬دقيقة، ‬وارتدى ‬شارة ‬قيادة كازاخستان، ‬في ‬المباراة ‬التي ‬تفوق ‬فيها ‬على ‬ليتوانيا ‬بهدفين، ‬ضمن الدوري ‬الأوروبي، ‬لتكون ‬تجربة ‬مفيدة ‬لصانع ‬ألعاب ‬العين، ‬الذي ‬يلعب ‬مع ‬منتخب ‬بلاده ‬أمام ‬روسيا ‬البيضاء، ‬بعد ‬غد، ‬قبل ‬أن ‬يعود إلى «‬الزعيم»‬.