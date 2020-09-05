«الإمبراطور» يستقر على «ودية أسبوعية»

دبي (الاتحاد)

شارك البرازيلي نيريس في التدريبات الجماعية للوصل، وظهر في كامل الجاهزية، بعد شفائه من إصابة بسيطة تعرض لها مؤخراً، دون الكشف عن طبيعتها، وأدت إلى غيابه عن لقاء شباب الأهلي الودي، حيث يتواجد اللاعب بصورة طبيعية في تحضيرات الفريق للموسم الجديد، والتي نال فيها فرصة إضافية للتجهيز، بعد تأجيل انطلاقة الموسم الجديد إلى أكتوبر المقبل.

وفرضت ظروف تغييرات الموسم المقبل، تعديلات في تحضيرات الوصل، من ناحية الوديات، فيما تستمر التدريبات اليومية بصورة طبيعية، ما بين البدنية في الصالة الرياضية صباحاً، والفنية في الملعب مساءً، مع خوض ودية أسبوعياً على الأقل خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة لانطلاق الموسم.

وتعد فترة التأجيل ميزة إيجابية لمنح اللاعبين الوافدين الجديد، وأبرزهم حسن إبراهيم ومحمد سبيل والأجانب، الفرصة لزيادة التأقلم مع الفريق، إلى جانب تعزيز المجال أمام محمد العكبري لمواصلة برنامجه التأهيلي، للمشاركة في المباريات بعد العودة من الإصابة.