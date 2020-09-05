فارياس: «الإعصار» انطلاقة جديدة

معتصم عبدالله (دبي)

رفع البرازيلي ويليان فارياس، لاعب وسط حتا الجديد، «شارة التحدي» مبكراً مع «الإعصار»، في الموسم الجديد 2020- 2021، والذي يطمح من خلاله الفريق الاستمرار في دوري الكبار، وتجنب سيناريو الموسم الماضي، حيث احتل حتا المركز قبل الأخير، وكان قريباً من الهبوط، قبل قرار الإلغاء الذي منحه فرصة جديدة لترتيب الأوراق.

وقال فارياس «31 عاماً»، في تصريحات لـ «جلوبو سبورت» البرازيلية: «سعيد بالانتقال إلى تحد جديد في مشواري الكروي، الخطوة الحالية مثلت هدفاً مهنياً وعائلياً»، مشيداً بدور إدارة ناديه السابق «سبورت ريسفيه» على منحه فرصة اللعب مع النادي، في الموسم الماضي، قادماً من ساو باولو.

وأمضى فارياس، الذي يعد «الصفقة 15» في صفوف «الإعصار» للموسم الجديد، عقداً لمدة موسم واحد، مستفيداً من بند في عقده السابق مع «سبورت ريسفيه»، يتيح له الانتقال في أي وقت، حال تلقيه عرضاً من ناد خارج أسوار الدوري البرازيلي، ليكون الأجنبي الثالث، بجانب الثنائي المجري فلاديمير كومان، والكولومبي كيفين لوندونو في انتظار الصفقة الأخيرة.

وارتدى فارياس خلال موسمه الأخير شارة قيادة فريقه، بعدما شارك في 33 مباراة، بمعدل 3018 دقيقة، من بينها 31 مباراة أساسياً، صنع خلاله هدفاً واحداً، ومرر 1552 تمريرة بمعدل دقة وصل 90%.

ويدخل حتا الموسم المقبل بوجه جديد، بعدما عمدت إدارة النادي إلى تغيير جلد الفريق بإجراء 15 صفقة حتى الآن، ضمت إلى جانب الثلاثي الأجنبي سعيد خميس المسماري، حمد إبراهيم، محمد الحمادي، أحمد ديدا، عيسى سانتو، ياسر عبدالله الجنيبي، عبدالله مال الله، علي الرشيد، حميد سالمين، حميد عباس، الحسين صالح، وبرايان أراميس «مقيم».