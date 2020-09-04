الساحر مستمر.. انتهت الحكاية بـ «إعلان البقاء» لعام آخر

برشلونة (رويترز)

أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي تكهنات محمومة بشأن مستقبله، أمس، بعدما قال إنه سيبقى مع برشلونة لعام آخر لتفادي الدخول في أي نزاع قانوني مع النادي بشأن عقده.

واستقبلت إدارة جماهير برشلونة خبر بقاء «الساحر» بسعادة بالغة، خاصة بعدما تأكد الجميع أن ميسي سيكون حاضراً مع الفريق في الجولة الأولى من مسابقة «الليجا» الإسباني. وقال ميسي لموقع «جول العالمي»: لم أكن سعيداً وأردت الرحيل ورفض النادي بكل السبل هذا الأمر، وسأستمر معه لتفادي أي نزاع قانوني وطريقة إدارة النادي تحت قيادة بارتوميو كارثية. وأضاف: كانت هناك طريقة أخرى، وهي الذهاب للمحكمة، ولن أرفع أبداً قضية أمام المحاكم ضد برشلونة النادي الذي أعشقه والذي منحني كل شيء منذ وصولي، إنه النادي الذي قضيت فيه كل مشواري وصنعت فيه اسمي، ومنحني برشلونة كل شيء وأعطيته كل شيء، وكنت متأكداً أنني أملك مطلق الحرية للرحيل، وكان الرئيس يقول دائماً إنه ينتظر قراري في نهاية الموسم بالبقاء أو الرحيل، والآن يتمسكون بحقيقة أنني لم أعلن رغبتي قبل العاشر من يونيو، في هذا التاريخ كنا ننافس على لقب الدوري الإسباني في خضم جائحة فيروس كورونا التي أثرت على الموسم. وأضاف: عندما أبلغت زوجتي وأولادي برغبتي في الرحيل، أجهشت الأسرة كلها بالبكاء فأولادي لا يرغبون في مغادرة برشلونة ولا يريدون تغيير مدارسهم.