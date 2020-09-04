«ناسا» يواجه «ند الشبا» في كأس الوثبة اليوم

ولفرهامبتون (الاتحاد)

يستضيف مضمار ولفرهامبتون بالمملكة المتحدة عصر اليوم فعاليات أول جولة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي. وترحب منظمة السباق العربية (ARO) بمجموعة كاملة من 12 خيلاً في أول سباق محلي لها هذا الموسم، وسيكون السباق البالغ طوله 1400 متر، هو السباق الافتتاحي على البطاقة في ولفرهامبتون اليوم.

ويدفع جيمس أوين، بطل المدربين الحالي، بخمسة خيول، ثلاثة منها لبطل الملاك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، يتصدرها كل من «وناسا» و«ند الشيبا»، اللذان يشاركان لأول مرة.

وقالت جيني هاينز، مدير الشؤون التجارية والمالية في ARO: إن منظمة الخيول العربية ممتنة للغاية للدعم المستمر لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، الذي أقام معنا أول سباق له بدعم من الوثبة في عام 2011.

من ناحية أخرى تخوض خيول جودلفين اليوم مواجهات قوية في عدد من المضامير العالمية بدءاً من أستراليا مروراً بأوروبا إلى الولايات المتحدة الأميركية التي يتأهب فيها الجواد «ميستك جايد» لمشاركته الثانية على التوالي بالسباقات الفئوية بمضمار سراتوجا عبر المنافسة بسباق جيم داندي ستيكس للفئة الثانية لمسافة 9 فيرلونج على الأرضية الرملية.

وفي بريطانيا أكمل الجواد الواعد «كلاودبريدج» تحضيراته للتحول للمنافسة على الأرضية الاصطناعية «بولي تراك» بسباق سرينيا ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 6 فيرلونج في مضمار كمبتون بارك، فيما يشهد هايدوك بارك، عودة «دارك فيشن».

وفي أستراليا تبدأ المهرة «كوليت» مهمة تحويل الأداء الواعد الذي قدمته في الخريف إلى حقيقة في الربيع حينما تشارك اليوم بسباق ترام واي ستيكس للفئة الثانية في راندويك.