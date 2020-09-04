العنبري يطمئن على «الملك» قبل «الآسيوية»

علي معالي (الشارقة)

اطمأن عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، على التشكيلة الأساسية والاحتياطية التي يخوض بها دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة، حيث جاءت تجربة فريق الإمارات جيدة للغاية، ليس فقط للأهداف الستة التي سجلها «الملك»، ولكن لمنح الفرصة لعدد كبير من العناصر الجديدة التي أثبتت اندماجها السريع مع القدامى.

وجاءت المباراة بمثابة عودة قوية لـ«الساحر» البرازيلي إيجور كورونادو، والذي تعول عليه جماهير الشارقة الكثير في الموسم الجديد، وأثبت كايو لوكاس أنه مختلف، وأظهر سالم صالح المهاجم الجيد، أنه سيكون عند حُسن الظن به في «الآسيوية»، ومعه محمد خلفان، كما يؤكد سيف راشد أنه أحد الأوراق الرابحة والمهمة في يد العنبري محلياً وقارياً، حيث افتقد الشارقة جهود اللاعب الموهوب في «الموسم الملغي»، لظروف الإصابة، وأصبح اللاعب جاهزاً ليقول كلمته من خلال الثقة الكبيرة والرغبة في التألق مع «الملك» والعودة إلى المنتخب.

ومع فارق المستوى بين «الصقور» والفرق التي يواجهها الشارقة في «الآسيوية» التي تنطلق منتصف سبتمبر الجاري، بمواجهة التعاون وبيروزي والدحيل، إلا أن «الملك» من مباراة إلى أخرى يُظهر الانسجام بين خطوطه، ومن الواضح أن العنبري لديه العديد من الحلول المهمة، لوجود عدد من الأسماء الجيدة في المراكز كافة.

وظل إيجور في الملعب حتى الدقيقة 70، وسجل هدفين، الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 28، وهو هدف التعادل، والثاني في الدقيقة 50 وهو الثالث للفريق، وأكد سالم صالح أنه جاهز لقيادة «كتيبة الملك» في الرديف، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 46 لينتهي الشوط الأول بتقدم للشارقة 2-1.

وشارك كايو لوكاس في «الغلة» بهدف في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، ووضح أن الجبهة اليسرى مكان المفضل بديلاً لمنديز المنتقل إلى النصر، خاصة أن الطرف الأيمن من نصيب سيف راشد العائد بقوة.

ووضع لوان بيريرا البرازيلي بصمته في اللقاء بالهدف الخامس في الدقيقة 60، وختم خالد باوزير الذي لعب في الشوط الثاني مهرجان «السداسية» في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.