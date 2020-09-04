الجرمن: التأجيل يخدم الأندية والمصلحة العامة

رضا سليم (دبي)

أكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة عجمان، أن «البرتقالي» من الأندية التي طالبت بتأجيل انطلاقة الموسم، ومنح الفرق الفرصة للتدريب أكثر، وخوض أكبر عدد من الوديات، في ظل تأخر صدور البروتوكول الخاص بالمباريات، ولعل أهم «المطبات» التي تواجه الأندية، يكمن في إصابات اللاعبين، لعدم اكتمال الإعداد، وهو ما نخشاه، ليس فقط بالنسبة لعجمان بل لكل الأندية.

وأشار إلى أن تأجيل انطلاقة الموسم صائب، ويصب في خدمة الأندية، والأهم هو المصلحة العامة، والحفاظ على سلامة جميع الرياضيين، والموسم الحالي استثنائي لكل الأندية.

وأشار إلى أن استعدادات «البرتقالي» مثل بقية الفرق، ولم يخرج عن التدريبات اليومية، ومعسكر في جبل علي، و3 مباريات ودية في بطولة الشارقة الرباعية، وهي محصلة قليلة في برنامج الإعداد، ونواصل العمل من جديد، ولعب مباريات ودية، ونأمل أن يقدم الفريق مستوى جيداً في المباريات، خاصة أنه هذا العام جدد الدماء، بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين، ودخول صفقات جديدة من خارج النادي، مثل عبدالله صالح ومحمد إسماعيل وراشد حسن ومحمد سرواش، وهم من اللاعبين المتميزين، وننتظر أن يقدموا مستوى جيداً، بالإضافة إلى تصعيد 7 لاعبين من مرحلة الشباب والرديف بالنادي، والمجموعة بها خامات جيدة، وبعضهم لعب في منتخبي الناشئين والشباب، وندفع بهم ليكونوا قاعدة للفريق الأول في المواسم المقبلة.

وحول الأجانب، والصفقة الرابعة، قال: «لدينا 3 لاعبين أجانب، بعد استمرار الغاني وليام أوسو، والتعاقد مع البرتغالي دييجو أمادو، والبرازيلي جوستافو فاجينين، وحالياً نقترب من حسم صفقة الأجنبي الرابع، وسيكون من دوريات من خارج الدولة، بعدما صرفنا النظر عن استمرار أبوبكر تراولي لاعب الشباب السعودي الذي كان معاراً لنا، حيث خاطبنا النادي، وكانت هناك رغبة من اللاعب بالاستمرار، ولكن إدارة الشباب لم ترد».

وأضاف: «عرضنا عدداً من الأجانب، من داخل الدولة على المدرب أيمن الرمادي، إلا أنه لم يقتنع بأي منهم، ومن المعروضين جوميز لاعب الشارقة وكوندي لاعب شباب الأهلي، إلا أن الأمور الفنية للفريق قرار للمدرب، وهو ما دفعنا للبحث عن أجنبي من دوريات خارجية، يمثل إضافة للفريق هذا الموسم، وكان أمامنا عدد من الأسماء، وسنعلن عن الصفقة بعد إتمامها خلال أيام».

وعن طموحات «البركان» في سنة «رابعة محترفين» على التوالي، قال: «هدفنا دائماً، هو البقاء في دوري المحترفين مع الكبار، والابتعاد عن شبح الهبوط، ولكننا في كل موسم نسعى لأن يكون ترتيبنا أفضل من المواسم الماضية، وإن كانت الظروف اختلفت تماماً هذا الموسم، وباتت الأمور غامضة للجميع، وعلينا أن ندافع عن حظوظنا مع بقية أندية الدوري».