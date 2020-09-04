«الشارقة الرياضي» يطلع على منشآت نادي خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

زار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي يرافقه عبدالله سلطان الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاحتراف وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي بالمجلس، شركة خورفكان لكرة القدم للاطلاع على الاستعدادات الجارية لانطلاق الموسم الجديد والتأكد من سير العمل في المنشآت القائمة في النادي.

بدأت الزيارة باجتماع حضره غانم الحمادي رئيس‏‭ ‬مجلس ‬إدارة ‬شركة ‬خورفكان ‬لكرة ‬القدم ‬والدكتور ‬إيهاب ‬سالم ‬المدير ‬التنفيذي ‬للشركة، ‬وتخلل ‬الاجتماع ‬زيارة ‬ميدانية ‬للاستاد ‬وأبرز ‬الأعمال ‬الجارية ‬فيه ‬في ‬ظل ‬اللوائح ‬الجديدة ‬والبروتوكول ‬الخاص ‬بتنظيم ‬المباريات ‬وسط ‬جائحة ‬كوفيد-19.

واكد هلال أن الأعمال تجري بوتيرة متسارعة في خورفكان ليبدأ الموسم الجديد في ملعبه، نتمنى للفريق الظهور بأفضل المستويات والمنافسة على البطولات.

من جانبه، أثنى خليل غانم على الزيارات المتعاقبة لرئيس المجلس وفريق عمله، واهتمامهم الكبير ومتابعتهم المستمرة لأندية الإمارة لتحقيق الطموحات على مستوى كل الفرق في مختلف الألعاب إضافة إلى تحقيق نتائج تشرف النادي على المستوى الخاص وعلى مستوى الإمارة بشكل عام.