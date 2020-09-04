كنتاكي ديربي يدشن نسخته الـ 146 اليوم

محمد حسن (دبي)

تنطلق اليوم النسخة الـ146 من «ديربي كنتاكي» الذي يعد الأقدم في العالم، والأعرق في الولايات المتحدة، وستقام هذه النسخة من السباق العريق لأول مرة من غير جمهور بسبب الإجراءات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي تسببت أيضاً في تأجيله من تاريخه المعتاد في شهر مايو من كل عام.

وبدأ «ديربي كنتاكي» في عام 1875، وهو من سباقات الفئة الأولى ومخصص لفئة الخيول التي يبلغ عمرها 3 أعوام، ويشارك في السباق أغلى خيول العالم وأكثر جودة.

وسيتعين على الجواد «تز ذا لو» المرشح المفضل للفوز بسباق كنتاكي ديربي، أن يتحدى الصعاب بعد أن أوقعته القرعة في البوابة رقم 17 بمضمار تشرشل داونز.

وكان هذا المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات والذي يشرف عليه باركلي تاج، قد حقق نتائج مميزة خلال مسيرته حتى الآن، مسجلاً انتصارات رائعة في سباقات ببلمونت ستيكس (أحد جولات التاج الثلاثي)، وترافرز ستيكس، ولكن تاريخياً لم يفز أي جواد بالديربي من البوابة رقم (17). وسينطلق أقرب منافسيه في السباق «هونور إيه بي» من البوابة (16) بإشراف جون شريفز، و«أوثينتيك» من البوابة (18)، الذي يدربه بوب بافيرت الذي حصل على خمسة انتصارات في الديربي.