«عمومية السباحة» تعتمد تعديلات النظام الأساسي اليوم

دبي (الاتحاد)

يعقد اتحاد السباحة ظهر اليوم الجمعية العمومية غير العادية عن طريق الاتصال المرئي المباشر عبر منصة «زووم»، لاعتماد التعديلات التي أجريت على نظامه الأساسي بعد الاستئناس باللائحة الاسترشادية للهيئة العامة للرياضة، وتقام الجمعية العمومية بعد ورشة العمل التي أقامها الاتحاد بمشاركة الأندية مناقشة بعض البنود واللائحة الأسبوع الماضي، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والخاصة بالمرحلة المقبلة وبالتحديد تنظيم الانتخابات، وتم خلال ورشة العمل التي حضرها 13 نادياً الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بلائحة النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، وتم اعتماد المسودة باستثناء بعض التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للاتحاد وقد تم ترحيلها إلى اليوم للتصويت عليها مباشرة دون إعادة مناقشة، بعد ما أخدت حيزاً كبيراً من النقاش خلال ورشة العمل.

وأكد عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة، أن الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد اليوم ستعتمد التعديلات على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، إضافة إلى تحديد موعد العملية الانتخابية للاتحاد، واختيار رئيس للجنة الانتخابات من قائمة أسماء المرشحين من قبل الأندية، كما سيتم أيضاً اختيار رئيس لجنة الطعون.

وأضاف: الاتحاد خاطب الأندية بالفعل من أجل ترشيح ما يرونه مناسباً لترؤس أحد اللجنتين المذكورتين لاعتماد الأسماء المرشحة والسير قدماً إلى المرحلة المقبلة والخاصة بوضع الجدول الزمني للانتخابات للدورة الانتخابية المقبلة 2020-2024.