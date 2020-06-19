«المحترفين» ترفض إلغاء مكافآت الأندية

معتز الشامي (دبي)

يتوقع أن يشهد دخل «رابطة المحترفين» خلال الموسم الحالي الذي تقرر عدم استكماله وإلغاء نتائجه، تراجعاً في الأرقام، وهو نتيجة طبيعية، بعد توقف دوري الخليج العربي في «الجولة 19» مارس الماضي، قبل قرار إلغائه نهائياً منذ أيام، وينتظر أن تزيد الخسائر عن 25%، تحديداً من البث التلفزيوني، فضلاً عن بعض الجوانب الأخرى الخاصة باتفاقيات الرعاية والتسويق والاستثمار.

وعلمت «الاتحاد» أن «رابطة المحترفين» رغم التوقعات بوجود خسائر مالية، بالإضافة إلى عدم استكمال الموسم أو تتويج المتصدر، رفضت إلغاء المكافآت المالية التي توزعها على الأندية هذا الموسم، وتمسكت بمنحها الدعم السنوي، ولكن وفق الطريقة الأنسب، وبعد الخصم المتوقع من إجمالي الدخل، بناء على الخسائر المالية، وكان ينتظر أن تحصد الرابطة أكثر من 220 مليون درهم في الموسم الجاري، وبسبب الظروف المرتبطة بانتشار «فيروس كورونا» وتداعياته على النشاط الكروي، من المنتظر أن يكون المبلغ أقل من ذلك.

وسبق أن وزعت الرابطة نسبة 50% على الأندية المحترفة، نظير المشاركة في الدوري هذا الموسم، والتي تصل إلى 4 ملايين درهم لكل نادٍ، وفق آلية توزيع الأموال المرتبطة بالبطولة، بواقع 50% بالتساوي على الأندية و50%، بناء على الترتيب، وطلبت بعض الأندية اعتماد التوزيع على ترتيب الموسم الماضي، طالما تم إلغاء نتائج الموسم الحالي، كما تنص اللوائح المنظمة، إلا أن «رابطة المحترفين» تنوي دراسة الموقف، ومن ثم طرح الرؤية الخاصة بكيفية توزيع الأموال السنوية بالنسبة للنصف الثاني المتبقي من المبلغ، خلال اجتماع جمعية عمومية جديدة ينتظر أن تدعو إليها قبل بداية الموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر، تدرس «رابطة المحترفين» خططاً ترويجية عدة، هدفها تعويض رعاة بطولات المحترفين، والمتمثلة في الشركات التسويقية والراعية للعلامة التجارية لدورينا، من بينها زيادة حجم ونسب الإعلانات للموسم المقبل، والمبادرات التسويقية وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تلعب دوراً في تسريع تعويض الأطراف كافة، في ظل الشراكة التي تربط الرابطة بتلك الجهات الراعية، وفق ما كشفت عنه المصادر.