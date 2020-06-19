مبخوت: «الأبيض» المستفيد الأكبر

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد علي مبخوت نجم المنتخب والجزيرة، أن المصلحة العامة وصحة الجميع أهم بالنسبة له من سباق الهداف التاريخي للدوري.

وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: الأرقام يمكن صناعتها في المستقبل، طالما أن العزيمة والإصرار متوفران، والمؤكد أيضاً أن «الأبيض» هو المستفيد الأكبر، من إلغاء دوري الخليج العربي، خاصة أن مواصلة اللعب يعني ضغطاً كبيراً على اللاعبين، واحتمال التعرض لإصابات، في ظل الطقس الحار والرطوبة العالية، خلال الفترة الصعبة والحرجة التي كانت مقترحة لأداء المباريات، قبل استئناف تصفيات «مونديال 2022»​.